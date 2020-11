Pendant les vacances je suis partie sur la côte ouest et nous avons fait plusieurs escales entre Bordeaux et la frontière espagnole. Bien entendu je suis partie avec mon tapis de yoga sous le bras et la ferme intention de profiter de mes vacances pour pratiquer le yoga tous les jours. Je me suis même décidée à rendre visite à des professeurs de yoga de renom dans la région… A Bordeaux j’ai tout de suite été attirée par Le Shala, un studio de yoga Bordelais en plein centre de la ville… Florat Brajot tient les clés de ce lieu fantastique dans lequel j’ai pu pratiquer l’ashtanga yoga dans la plus pure tradition indienne de Mysore. En effet, Flora fait partie des très rares professeurs de yoga diplômés du célèbre KPJAYI de Mysore (AUTORISEE NIVEAU 2). En tant que pratiquante assidue d’ashtanga vinyasa yoga, je ne pouvais rater cette opportunité.

Cours d’ashtanga à Bordeaux

L’ashtanga yoga se pratique lors de cours que l’on appelle “mysore class”. Lors de ces cours les élèves déroulent leur série de postures et leur pratique en totale autonomie sous le regard avisé de leur professeur de yoga qui vient leur proposer des ajustements et leur autoriser cours après cours la possibilité de pratiquer l’asana suivant. Le cours de déroule traditionnellement au lever du soleil, à jeun. J’ai vraiment aimé ce cours et les enseignements de Flora tellement justes, précis, intelligents et bienveillants.

