Mon école de yoga aixoise !

Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit sur ce blog et pourtant j’ai très envie de partager une super adresse. C’est celle de mon école de yoga. Comme vous le savez je fais du yoga depuis plus de quinze ans et je crois pouvoir dire que c’est une pratique qui m’est vraiment indispensable aujourd’hui… Où que j’aille je prends toujours avec moi mon tapis afin de pouvoir faire quelques salutations au soleil et quelques asanas. Je pratique de Vinyasa yoga mais suis toujours très heureuse de pouvoir expérimenter d’autres formes de yoga. Depuis quelques mois j’ai pris une carte pour une formidable école de yoga de la ville d’Aix-en-Provence : Yama Yoga.

Le site de Yama Yoga Aix-en-Provence https://www.yama-yoga.fr



Le yoga pour tous sur Aix

Je déteste le yoga d’Instagram. Disons qu’il ne me ressemble pas et qu’il ne renvoie pas l’image que je me fais de ma pratique. Il ne reflète surtout pas toute la richesse intérieur qu’il m’apporte chaque jour. Chez Yama à Aix, j’ai enfin trouvé un studio de yoga où les professeurs partagent cette vision. Les élèves de l’école sont très différents les uns des autres. Pas de standardisation ou de dictature du dernier legging à la mode. Il y a des jeunes, des personnes plus âgées, des pratiquants expérimentés et des élèves débutants. Tous ces élèves se mélangent parfaitement bien et l’ambiance est vraiment sympa. On peut profiter d’un tapis de prêt et même se doucher après le cours… Je ne suis pas inscrite à l’année mais je me demande si je ne vais pas le faire… Belle journée à tous et vive le yoga !